Pagliuca: “Bologna da metà classifica, su Skorupski…”

Intervenuto a Sportoday su Rete 7, l’ex portiere rossoblù Gianluca Pagliuca ha espresso la sua opinione sul momento del Bologna:

“Con il calcio che si gioca adesso non so se mi sarei divertito, si prendono troppi gol e ci sono regole che mettono in difficoltà i portieri, vengono assegnati troppi rigori. Ci sono difese sempre meno forti al cospetto di attaccanti sempre migliori. Io quando prendevo gol mi arrabbiavo. Se un portiere prende 3 gol ed è contento, anche se la sua squadra vince, non è un grande portiere”.