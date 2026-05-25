Pagliuca: “Annata positiva. Ora spero rimanga Italiano, altri allenatori?…”

"Era una partita in cui le squadre non avevano nulla da chiedere e quando è così viene fuori divertimento. I giocatori hanno cercato di vincere ma senza ansia da prestazione. E' stata una bella partita, divertente, il tre a tre è stato giusto e forse il Bologna ha il rammarico di non aver difeso il 3-1. L'Inter non ha rubato nulla".