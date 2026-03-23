Pagliuca: “Avrei fatto tirare il rigore a Orsolini, è lui il rigorista. Sarri? Se Italiano dovesse…”

"Taylor è un buon giocatore, era un capitano dell'Ajax ed è un elemento giusto per la Lazio dopo la cessione di Guendouzi. Non è una squadra di fenomeni, ma Sarri ha esperienza, dà ordine, e il Bologna non ha creato tante occasioni, forse per stanchezza ma anche per meriti della Lazio. Tatticamente loro hanno fatto una partita perfetta e bisogna dare merito agli avversari. Nel caso in cui Italiano, spero di no, dovesse andare via, io andrei su Sarri senza pensarci".