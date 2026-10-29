Una buona notizia questa mattina alla ripresa dei lavori dopo la vittoria di ieri sera a San Siro. Raffaele Palladino ha ritrovato Riccardo Orsolini, che dunque sarà della partita sabato pomeriggio al Dall'Ara contro il Monza. Il numero 7 ha smaltito la lesione muscolare patita a Lecce e sarà a disposizione, probabilmente dalla panchina, in un reparto che ha visto ieri sera la conferma di Cambiaghi e l'esplosione di Mbangula. Ancora fuori Enem, Piccoli e De Silvestri. 'Dopo la vittoria di Milano, la squadra ha ripreso il lavoro stamattina a -2 da Bologna-Monza - comunica il Bologna - Scarico per i più impiegati ieri, attivazione ed esercitazioni offensive per gli altri. Riccardo Orsolini è tornato ad allenarsi con il gruppo, seduta differenziata per Jay Enem e Roberto Piccoli, terapie per Lorenzo De Silvestri'. Domani, vigilia di Bologna-Monza, i rossoblù sosterranno la seduta di rifinitura a Casteldebole. Raffaele Palladino sarà a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 15:30 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli