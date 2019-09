Ora sono in 4 a centrocampo: l’unico certo del posto è Medel

Il mercato è finito. Il Bologna ha fatto operazioni in tutti i reparti, anche a centrocampo. Nelle ultime settimane, i rossoblu hanno lasciato andare Donsah, Nagy, Kingsley – in prestito – e soprattutto Pulgar. Il centrocampista cileno è passato alla Fiorentina, e Sabatini si è dunque buttato su Gary Medel. Appena arrivato, l’ex Besiktas ha subito preso le chiavi del centrocampo. Il nuovo numero 5 è proprio il mediano che serviva a Mihajlovic: esperienza, personalità, agonismo. In attesa dell’arrivo di Dominguez – giovane talentuoso centrocampista argentino del Velez che giungerà solo a gennaio – il tecnico serbo avrà a disposizione per i prossimi mesi 4 centrocampisti per 2 posti.

Dando per scontata l’intoccabilità di Medel, Mihajlovic potrà dunque scegliere di volta in volta il centrocampista più adatto – in base alla forma fisica e agli avversari – tra Poli, Dzemaili e Schouten. Il primo è stato il titolare nelle due gare di Serie A, complici però anche le condizioni fisiche tutt’altro che perfette degli altri due. Il capitano, invece, è dotato di maggior qualità e capacità di inserimento del numero 16, e si farà trovare pronto ogni volta che verrà chiamato in causa. Discorso diverso per l’olandese appena arrivato dall’Excelsior: il classe 1997 si è infortunato al ginocchio ed avrà bisogno di un po’ di tempo per adattarsi all’Italia. Tuttavia, il suo talento e la sua vivacità si sposano a meraviglia con le caratteristiche di Medel.