Oggi torna ‘E’ ancora l’Ottavo Scudetto’ su Rete 7

Come ogni mercoledì torna puntuale l'appuntamento con 'E' ancora l'Ottavo Scudetto', trasmissione ideata da Stefano Biondi e prodotta da Si Produzioni e Tuttobolognaweb.

Nella settimana che porta a Bologna-Roma verranno affrontati i temi di più stretta attualità calcistica, partendo dalla doppia sconfitta tra Birmingham e Torino, passando dalle residue possibilità di settimo posto e concludendo anche con le prospettive future con la permanenza o meno di Vincenzo Italiano alla guida. La trasmissione, condotta da Sabrina Orlandi, Nando Pellerano ed Emilio Marrese, avrà come ospite Enrico Brizzi. All'interno, i contenuti di Alessia Fava, Manuel Minguzzi e Max Guerrieri. Appuntamento alle ore 21.30 sul canale 10 del digitale terrestre.