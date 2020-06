Oggi il calendario: prevista una partita al giorno

Mancano ormai poche ore all’ufficialità del calendario, che determinerà il programma delle partite della ripresa. Poche le certezze, tante le indiscrezioni. Si dovrebbe cominciare il 19 giugno con Torino-Parma alle 19.30 e poi Verona-Cagliari alle 21.45; il 20, invece, si dovrebbe giocare Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria. Ci si aspetta dunque un vero e proprio tour de force dal 19 giugno al 2 agosto.

Come riporta il “Corriere della Sera”, infatti, una volta recuperate le partite della 25^ giornata, l’idea della Lega sarebbe quella di programmare un match al giorno – a partire dal 22 giugno con Bologna-Juventus – facendo in modo che si scenda in campo ogni 24 ore. Oggi verrà ufficializzato il calendario, che programmerà 124 partite in meno di un mese e mezzo: ergo, mai più senza calcio.

Fonte: “Tuttomercatoweb”