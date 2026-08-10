Un altro, l'ultimo, banco di prova attende il Bologna prima dell'inizio del campionato. Un banco di prova che si chiama Brighton, probabilmente, anzi sicuramente, l'avversario più impegnativo, almeno sulla carta, che i rossoblù hanno fronteggiato nel ciclo di amichevoli estive. Appuntamento a sabato, si giocherà in terra inglese.

Il Brighton arriva all'appuntamento dopo il successo per 3-0 ottenuto meno di 48 ore fa contro la Roma. Oggi per i rossoblù giorno di riposo, da domani "si tornerà in campo per correggere gli errori emersi nell'amichevole contro il Pisa e, soprattutto, per continuare a lavorare sui principi di gioco e sui concetti che Tedesco vuole trasferire alla squadra", si legge sul Corriere dello Sport. E poi tutto il focus andrà al Brighton. "Per il Bologna sarà un altro banco di prova importante, utile per capire quanto del lavoro svolto in questi giorni stia già trovando riscontro sul campo", conclude il quotidiano.