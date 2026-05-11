Napoli-Bologna, le ufficiali: a centrocampo torna…

Vincenzo Italiano sceglie ancora Castro prima punta, al suo fianco non c'è Rowe bensì Bernardeschi, mentre a destra gioca Orsolini. A centrocampo spazio a Ferguson e Freuler dighe davanti alla difesa, poi Pobega mezzala. Difesa invece composta da Mario, Helland, Lucumi e Miranda. In porta confermato Pessina. Nel Napoli fuori De Bruyne, dentro Alisson e Giovane alle spalle di Hojlund.