Vincenzo Italiano sceglie ancora Castro prima punta, al suo fianco non c'è Rowe bensì Bernardeschi, mentre a destra gioca Orsolini. A centrocampo spazio a Ferguson e Freuler dighe davanti alla difesa, poi Pobega mezzala. Difesa invece composta da Mario, Helland, Lucumi e Miranda. In porta confermato Pessina. Nel Napoli fuori De Bruyne, dentro Alisson e Giovane alle spalle di Hojlund.
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Napoli-Bologna, le ufficiali: a centrocampo torna…
Gli uomini scelti da Conte e Italiano