Non ci sono stati particolari casi da moviola ieri in Napoli-Bologna.

Buona la direzione di Bonacina, che ha cercato di ammonire poco, unica sanzione Amondarain, e di far correre il più possibile. Due le situazione da moviola. Il Napoli aveva provato a chiedere un rigore con De Bruyne, ma l'intervento di Pobega in area è stato sul pallone. Tutto regolare. Non c'è molto da discutere nemmeno sul gol annullato al Bologna. Il fuorigioco semiautomatico è tecnologico e geometrico, ed è insindacabile. Theate ha la spalla in fuorigioco, ed è una zona del corpo con cui è consentito fare gol.