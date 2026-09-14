Bonacina sufficiente, niente rigore per il Napoli e sul fuorigioco c'è la tecnologia
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Non ci sono stati particolari casi da moviola ieri in Napoli-Bologna.
Buona la direzione di Bonacina, che ha cercato di ammonire poco, unica sanzione Amondarain, e di far correre il più possibile. Due le situazione da moviola. Il Napoli aveva provato a chiedere un rigore con De Bruyne, ma l'intervento di Pobega in area è stato sul pallone. Tutto regolare. Non c'è molto da discutere nemmeno sul gol annullato al Bologna. Il fuorigioco semiautomatico è tecnologico e geometrico, ed è insindacabile. Theate ha la spalla in fuorigioco, ed è una zona del corpo con cui è consentito fare gol.
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