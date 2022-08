Moro: “Qui per parlare con i fatti. Bologna? Convinto da Di Vaio e Sartori”

E' il giorno della presentazione di Nikola Moro a Casteldebole. Il mediano croato arriva per dare man forte al centrocampo con la sua capacità di balistica e i suoi inserimenti, e anche per dare un po' di freschezza ad un reparto che fatica a cambiare passo. Arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Dinamo Mosca, Moro ha è stato presentato alla stampa: