Il commento di Juanr Miranda, “Player of the match”, ai microfoni di Dazn:
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tuttobolognaweb news Miranda: “Fatta una grande partita. Bene in Europa, in campionato…”
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Miranda: “Fatta una grande partita. Bene in Europa, in campionato…”
Le parole di Juan Miranda nel post partita
“Stasera abbiamo fatto una grande partita di squadra su un campo difficile. In questa stagione abbiamo fatto bene in Europa League, perdendo solo con l’Aston Villa che è in finale, il percorso in campionato invece è stato più in salita. Potevamo fare di più perché questa squadra meritava di più”.
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