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Miranda: “Fatta una grande partita. Bene in Europa, in campionato…”

Miranda: “Fatta una grande partita. Bene in Europa, in campionato…” - immagine 1
Le parole di Juan Miranda nel post partita
Redazione TuttoBolognaWeb

Il commento di Juanr Miranda, “Player of the match”, ai microfoni di Dazn:

“Stasera abbiamo fatto una grande partita di squadra su un campo difficile. In questa stagione abbiamo fatto bene in Europa League, perdendo solo con l’Aston Villa che è in finale, il percorso in campionato invece è stato più in salita. Potevamo fare di più perché questa squadra meritava di più”.

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