Le info per la trasferta di Milano
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Trasferta comoda, in infrasettimanale e di conseguenza in un giorno lavorativo. Il Bologna salirà a Milano mercoledì 28 ottobre, tra l'altro con calcio d'inizio in un orario difficile (18.30). Per chi volesse seguire la squadra al Meazza, di seguito le info e il costo del biglieto.
L’AC Milan comunica, in relazione a Milan-Bologna della 9a giornata di Serie A in programma al Meazza mercoledì 28 alle 18:30, che è aperta la vendita dei biglietti del Terzo Anello Verde al costo di 14€ nei punti Vivaticket oppure online qui.
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