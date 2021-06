Mercato – Su Palacio si muovono Atalanta e Monza

Dopo l'avventura al Bologna, Rodrigo Palacio potrebbe iniziarne una nuova in Italia

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Monza sarebbe sulle tracce dell'attaccante argentino, ma al momento si tratta soltanto di una suggestione. I brianzoli dopo la delusione per la mancata promozione nella passata stagione, hanno ancora più voglia di prendersi la Serie A. Per farlo hanno bisogno di un mercato di alto livello e Rodrigo Palacio sarebbe il profilo ideale. Inoltre il Monza non rinnoverà i contratti di Boateng e Balotelli e cosi El Trenza potrebbe diventare il nuovo leader dello spogliatoio e diffondere, col suo carisma e la sua leadership una mentalità vincente. Secondo Sky Sport non c'è solo il Monza su Palacio, ma anche l'Atalanta su richiesta specifica di Gasperini che vede in lui l'uomo di esperienza per completare la rosa nerazzurra.