Mercato – Sondaggio della Lazio per Soriano

A due mesi e mezzo dall’inizio della sessione estiva del calciomercato cominciano a emergere le prime idee e i primi nomi di mercato.

Roberto Soriano sta vivendo la sua miglior stagione realizzando 9 reti e fornendo 6 assist. Questi numeri non sono passati inosservati a Mancini che lo ha convocato in Nazionale, ma nemmeno alla Lazio. Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, la società biancoceleste avrebbe effettuato un sondaggio per il centrocampista rossoblù che era già stato cercato quando vestiva la maglia del Villareal. Se la Lazio inizierà una trattativa molto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League.

Fonte: Gazzetta