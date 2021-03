Mercato – Sondaggio del Bologna per Kolarov

Timido sondaggio del Bologna per il difensore nerazzuro

Potrebbe essere già giunta al capolinea l'avventura all' Inter di Aleksander Kolarov . Come riportato da Fcinternews.it, al momento la situazione per il rinnovo del difensore serbo è in stand-by.

L'ex terzino della Roma è in scadenza di contratto a giugno e ha uno stipendio molto alto per un non titolare. Alcuni club, infatti, avrebbero già iniziato a sondare il terreno, su tutti Sampdoria e Atalanta. Sondaggio più timido, invece, quello del Bologna che cerca innesti in difesa e non è un mistero il debole di Sinisa Mihajlovic per il suo connazionale. D'altronde anche Walter Sabatini lo conosce bene, visto che fu proprio lui a portarlo in Italia alla Lazio e a lanciarlo nel grande calcio. I rossoblù potrebbero offrire un contratto biennale in modo da spalmare l'elevato ingaggio di 3 milioni.