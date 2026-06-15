Mercato – Sentite Accomando: “Bologna su Teun Koopmeiners”

Fu proprio Sartori a portarlo in Italia dall'Az Alkmaar e a lui il cobra starebbe ripensando, secondo il collega di Sportmediaset Orazio Accomando. Koop alla Dea era letteralmente sbocciato con 29 gol in 129 partite, ma non si è ripetuto alla Juventus dove è rimasto fermo a 7 reti in due anni e con prestazioni ben lontane da quelle precedenti. Per la Juve è dichiaratamente in uscita e il rischio minus valenza è alto. 'Koopmeiners è un giocatore in uscita. È stato informato il giocatore e ora deve cercare una destinazione. C'è il Bologna, ma la Juventus vuole monetizzare' le parole di Accomando. L'unica possibilità per il Bologna sarebbe un prestito.