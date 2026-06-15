Non solo Peer, il fratello minore. Il Bologna sarebbe sulle tracce di Teun Koopmeiners, mediano olandese che la Juve ha strappato due stagioni fa all'Atalanta per quasi sessanta milioni di euro.
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Mercato – Sentite Accomando: “Bologna su Teun Koopmeiners”
I rossoblù sull'olandese della Juventus
Fu proprio Sartori a portarlo in Italia dall'Az Alkmaar e a lui il cobra starebbe ripensando, secondo il collega di Sportmediaset Orazio Accomando. Koop alla Dea era letteralmente sbocciato con 29 gol in 129 partite, ma non si è ripetuto alla Juventus dove è rimasto fermo a 7 reti in due anni e con prestazioni ben lontane da quelle precedenti. Per la Juve è dichiaratamente in uscita e il rischio minus valenza è alto. 'Koopmeiners è un giocatore in uscita. È stato informato il giocatore e ora deve cercare una destinazione. C'è il Bologna, ma la Juventus vuole monetizzare' le parole di Accomando. L'unica possibilità per il Bologna sarebbe un prestito.
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