Nome nuovo per il mercato del Bologna. Lo ha fatto oggi sul suo profilo X l'esperto di mercato Nicolò Schira. I rossoblù sarebbero interessati al giovane attaccante Mattia Liberali del Catanzaro.
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Mercato – Schira: “Bologna su Liberali del Catanzaro”
I rossoblù sulle tracce di Mattia Liberali del Catanzaro
Il giocatore classe 2007 ha disputato l'ultima stagione in Serie B con 30 partite disputate con il Catanzaro e uno score di 4 gol e 4 assist. Liberali è un trequartista capace di giocare anche attaccante esterno ed è cresciuto nelle giovanili del Milan, partendo dall'Under 17 per concludere al Milan Futuro. I rossoneri, infatti, vantano ancora un 50% sulla rivendita: 'Bologna, Sassuolo, Como e Juventus hanno mostrato interesse per il giovane talento del Catanzaro Mattia Liberali (nato nel 2007). Il Milan detiene il 50% su una futura cessione' ha scritto Schira.
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