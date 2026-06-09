Mercato – Schira: “Bologna su Liberali del Catanzaro”

Il giocatore classe 2007 ha disputato l'ultima stagione in Serie B con 30 partite disputate con il Catanzaro e uno score di 4 gol e 4 assist. Liberali è un trequartista capace di giocare anche attaccante esterno ed è cresciuto nelle giovanili del Milan, partendo dall'Under 17 per concludere al Milan Futuro. I rossoneri, infatti, vantano ancora un 50% sulla rivendita: 'Bologna, Sassuolo, Como e Juventus hanno mostrato interesse per il giovane talento del Catanzaro Mattia Liberali (nato nel 2007). Il Milan detiene il 50% su una futura cessione' ha scritto Schira.