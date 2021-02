Mercato – Rugani-Bologna, no stop a sorpresa. E Il Rennes contribuisce all’ingaggio

Come riportato dal sito alfredopedulla.com, il Bologna ci prova per Per Daniele Rugani.

Contatti in corso tra Bigon e l’agente del difensore, ora in prestito al Rennes ma di proprietà della Juventus. Il Torino, che sembrava in vantaggio sull’ex Empoli, per ora si è defilato, il Parma ha ufficializzato Bani, ed ecco che sul calciatore sono spuntati i rossoblù. Il Rennes contribuirebbe sull’ingaggio e ha dato il placet, Rugani rinuncerebbe a 100 mila euro, la trattativa sembra vicina alla svolta.