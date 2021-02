Mercato – Retroscena Man, in passato è stato vicino al Bologna

Dennis Man, attaccante romeno di 22 anni tra gli ultimi arrivati in casa Parma, era vicinissimo a vestire il rossoblù.

Era il 2015 e il responsabile dell’area tecnica del Bologna Pantaleo Corvino lo aveva invitato a passare tre giorni a Casteldebole per allenarsi ed essere visionato. Il ragazzo all’epoca aveva 17 anni e avrebbe rappresentato un’occasione per la società felsinea perchè l’operazione aveva costi bassissimi. La sua breve parentesi in rossoblù finì però ancora prima di iniziare: Man non convinse appieno gli allenatori e gli uomini dello scouting, tanto da dare un giudizio solo a metà e convincendo i capi rossoblù a non ingaggiarlo. Oggi è un calciatore diverso e più maturo, e il Parma ha chiuso un’operazione molto onerosa, pagandolo 13 milioni più 2 di bonus. E domenica ritroverà da avversario quella che poteva essere la sua squadra 5 anni fa.

Fonte-Stadio