Mercato – Ravaglia ai saluti, sarà prestato

Al portiere sarà cercata una sistemazione in B per giocare di più: l'obiettivo è farlo crescere

Futuro lontano da Bologna per Federico Ravaglia : dopo un periodo di riflessione, la società rossoblù ha deciso di mandare in prestito il portiere di Castel Maggiore, sarà un modo per valutarlo e poi farlo rientrare a medio termine a Bologna.

L'obiettivo è farlo crescere ulteriormente, trovandogli una sistemazione in una squadra di Serie B che possa concedergli un ruolo di protagonista. La rivoluzione portieri continua a Casteldebole: Ravaglia saluterà dopo Da Costa, in attesa di capire quale sarà il futuro di Skorupski. La dirigenza vorrebbe confermare l'estremo difensore polacco, al quale è pronta a sottoporre un prolungamento del contratto in scadenza nel 2023. In caso di addio, la società si è cautelata sondando Strakosha. Intanto, rientrerà dal prestito all'Ascoli Mouhamadou Sarr: per lui solo 4 gettoni in cadetteria.