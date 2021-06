Mercato – Per Antov si punta al rinnovo del prestito. Palacio verso il Boca?

Il Bologna cambia strategia per il centrale bulgaro: prestito oneroso con riscatto a 3 milioni. E intanto il Boca cerca Palacio

Il Bologna non vuole rinunciare a Valentin Antov : nonostante le sole 5 presenze collezionate in rossoblù in sei mesi, il centrale bulgaro è considerato un giovane di prospettiva, che ha già assaggiato il campionato italiano e soprattutto l'Europa League con il Cska Sofia , club del quale è stato anche capitano.

Le condizioni per l'obbligo di riscatto (almeno 8 presenze da 30 minuti) non si sono verificate e i rossoblù, dopo il rifiuto da parte della società bulgara di proposte al ribasso, sembra aver cambiato strategia: l'ipotesi ora è un rinnovo del prestito oneroso, per una cifra intorno ai 500mila euro, con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni. Il Cska ci rifletterà ed entro questa settimana comunicherà una risposta al Bologna. Con Antov servirà poi un altro centrale: la trattativa per Lyanco prosegue a fari spenti, così come quella per Arnautovic, per il quale manca solo lo svincolo dalla Cina. L'austriaco andrà a sostituire Palacio nei piani del Bologna, che intanto è corteggiato dall'Atalanta in Italia e dal Boca Juniors, che pensa di riportarlo in patria insieme a Medel. Il cileno deciderà il suo futuro dopo la Copa America.