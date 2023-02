Mercato, da Sassuolo: buona plusvalenza con il riscatto di Kyriakopoulos

Un'operazione sotto il milione di euro per il solo prestito oneroso del calciatore per il Bologna, con il diritto di riscatto fissato ai 3.5 milioni di euro. Nel caso in cui il Bologna deciderà di riscattare il terzino greco a giugno, per i neroverdi si tratterà di un'ottima plusvalenza: il Sassuolo lo aveva acquisito per un totale di circa 600mila euro.