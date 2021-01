Come riportato dal sito gianlucadimarzio.com, oggi arriverà la firma di Faragò con il Bologna.

Dopo aver ufficializzato la cessione in prestito con diritto di Arturo Calabresi in Sardegna, gli emiliani sono dunque pronti ad accogliere un nuovo rinforzo per la difesa. L’ex esterno di Novara e Cagliari si trasferirà sotto le Due Torri con la formula del prestito con diritto di riscatto.