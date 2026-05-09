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Mercato – Movimenti in casa Milan: idea D’Amico con Italiano

Mercato – Movimenti in casa Milan: idea D’Amico con Italiano - immagine 1
L'indiscrezione da Milano: l'arrivo di D'Amico aprirebbe le porte del Milan a Italiano
Redazione TuttoBolognaWeb

Potrebbe esserci una mini rivoluzione in casa Milan. Il primo obiettivo è ovviamente conquistare aritmeticamente la Champions, ma tra area tecnica e allenatore i rossoneri potrebbero andare incontro a diversi cambiamenti.

Max Allegri, infatti, avrebbe un rinnovo automatico fino al 2028 in caso di primi quattro posti, ma il suo nome può essere utile per la Figc nella veste di nuovo commissario tecnico una volta che sarà stato eletto il presidente, così Furlani starebbe meditando cambiamenti più profondi. Lungo corteggiamento verso Tony D'Amico dell'Atalanta, come riporta il Cor Sport, per sostituire Ighli Tare e un nuovo diesse porterebbe con sé anche un nuovo allenatore e l'ipotesi porta al nome di Vincenzo Italiano.' Italiano dopo due anni a Bologna non è certo di rimanere e valuterebbe volentieri il passaggio al Milan' scrive la pagina online del Cor Sport.

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