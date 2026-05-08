Beukema: “Lunedì sarà speciale. Dette cose non vere su di me”

"Sarà una partita speciale per me, vedrò ex compagni e persone con cui ho lavorato ogni giorno in due anni bellissimi. Si è detto e scritto tanto sulla mia cessione, anche cose non vere. Fa parte del calcio, ma io ho massimo rispetto del Bologna e dei bolognesi. Abbiamo scritto la storia vincendo la Coppa Italia e sono cresciuto. Sono molto grato a loro, ma appena entrerò in campo penserò al presente per cercare di vincere la partita. Conte e Italiano? Due grandi allenatori che mi hanno aiutato tanto. Il Bologna non cambia la propria identità: vanno 1 contro 1 a tutto campo".