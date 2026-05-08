Mercato – Bologna su Romano della Roma. Decide Gasp

Quella di stasera sarà l'ultima partita di Alessandro Romano con la maglia dello Spezia. Il giovane mediano svizzero è stato ceduto in Liguria in prestito dalla Roma e oggi si chiude la regular season di Serie B prima di playoff e playout. I bianconeri sono molto vicini alla retrocessione e devono sperare in un risultato positivo a Pescara e in un incastro dagli altri campi.