Quella di stasera sarà l'ultima partita di Alessandro Romano con la maglia dello Spezia. Il giovane mediano svizzero è stato ceduto in Liguria in prestito dalla Roma e oggi si chiude la regular season di Serie B prima di playoff e playout. I bianconeri sono molto vicini alla retrocessione e devono sperare in un risultato positivo a Pescara e in un incastro dagli altri campi.
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Mercato – Bologna su Romano della Roma. Decide Gasp
Il Bologna sulle tracce del giovane centrocampista svizzero
Romano, classe 2006, tornerà a fine stagione alla base, cioè alla Roma, dove le valutazioni verranno fatte da Gian Piero Gasperini, che resterà alla guida dei giallorossi e che già a inizio gennaio aveva fatto esordire il calciatore in Serie A contro Lecce e Sassuolo. Qualora si dovesse procedere a una nuova cessione, in massima serie è il Bologna di Giovanni Sartori e Marco Di Vaio a seguire concretamente il ragazzo avendolo visionato per diverse volte al Picco di La Spezia. Lo riporta Tmw.
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