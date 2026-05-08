Bologna, occhio alla difesa del Napoli: senza gol da…

Sono 76 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Napoli: bilancio di 40 affermazioni azzurre (l’ultima 3-0, Serie A 2024/25), 23 pareggi (l’ultimo 1-1, Serie A 2011/12) e 13vittorie del Bologna (l’ultima 0-2, Serie A 2023/24). Napoli senza reti subite da 213’. L’ultima marcatura subita da Basic al 57’ il 18 aprile 2026 (Napoli-Lazio 0-2, Serie A).

Per quanto riguarda le statistiche, il Bologna è reduce da un punto nelle ultime 3 gare ufficiali. L’ultima vittoria risale al 12 aprile 2026 (Bologna-Lecce 2-0, Serie A). Solo Verona (79,9) e Genoa (79,8) ingaggiano in media più duelli del Bologna (76,6) nella Serie A 2025/26. Solo il Verona (7) subisce più gol nei minuti di recupero dei secondi tempi del Bologna (6, come Fiorentina, Pisa e Genoa) nella Serie A 2025/26. Tra Antonio Conte e Vincenzo Italiano 7° incontro ufficiale: conduce per 3-1 il tecnico degli azzurri con 2 pareggi a chiudere il bilancio.