Bologna, quante difficoltà contro le big: solo tre squadre hanno fatto peggio

Un girone fa la vittoria sul Napoli al Dall’Ara sembrava proiettare il Bologna in un’altra dimensione, quasi anche a parlare di Scudetto. Invece, dopo la vittoria contro l’Udinese di fine novembre, la media punti dei rossoblù è scesa di oltre mezzo punto a gara. Non a caso, a Udine vennero toccati i 24 punti, gli stessi che il Bologna ha fatto nei cinque mesi successivi toccando oggi quota 49.

Difficoltà sparse per il Bologna, che ha cestinato tanti punti contro le piccole e quasi mai è riuscito a farne contro le grandi, sottolinea il Cor Sport. Infatti, il rendimento dei felsinei contro le formazioni in top ten è stato deficitario: solo 12 punti conquistati sui 49 a disposizione. Solo tre squadre, tra cui le due già retrocesse, hanno fatto peggio: Verona con 9, Pisa con 5 e Lecce con 4.