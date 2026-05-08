Qui Casteldebole – Ancora in tre out

La preparazione alla partita di Napoli è proseguita oggi a Casteldebole con una serie di esercitazioni tattiche e prove di calci da fermo. Martin Vitik, Nicolò Casale e Nicolò Cambiaghi hanno svolto terapie. Significa che il Bologna rimarrà con i soli Lucumi, Helland e Heggem come centrali difensivi. Domani, a due giorni da Napoli-Bologna, i rossoblù si alleneranno alle 11 al centro tecnico.