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Qui Casteldebole – Ancora in tre out

Qui Casteldebole – Ancora in tre out - immagine 1
Gli aggiornamenti dal Niccolò Galli
Redazione TuttoBolognaWeb

Non ci saranno rientri dell'ultimo secondo per Vincenzo Italiano in vista della trasferta di Napoli prevista per lunedì sera.

La preparazione alla partita di Napoli è proseguita oggi a Casteldebole con una serie di esercitazioni tattiche e prove di calci da fermo. Martin Vitik, Nicolò Casale e Nicolò Cambiaghi hanno svolto terapie. Significa che il Bologna rimarrà con i soli Lucumi, Helland e Heggem come centrali difensivi. Domani, a due giorni da Napoli-Bologna, i rossoblù si alleneranno alle 11 al centro tecnico.

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