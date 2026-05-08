Bologna, ecco il saldo di mercato delle ultime cinque stagioni

Il Corriere dello Sport ha illustrato i saldi di mercato delle ultime cinque stagioni e il Bologna si mantiene su livelli sostenibili. I rossoblù, infatti, nella compravendita dei calciatori, sono andati in rosso di una quota accettabile di 11 milioni di euro, in un quinquennio in cui altri club hanno speso molto di più. Il passivo maggiore è stato del Milan con -283 milioni, seguito dalla Juve con -256 e dal Como con -223 milioni. Sorprendentemente, anche alcune realtà medio piccole hanno fatto il passo più lungo della gamba, come la Cremonese sesta a -57 milioni, il Pisa settimo a -54 e il Parma nono a -37. Sono invece andate sul segno verde la Fiorentina con +18 milioni di euro, assieme al Cagliari, mentre la più attenta agli incassi è stata l’Udinese con un sontuoso +117 milioni di euro. Segno più anche per l’Atalanta con +77 milioni di euro.