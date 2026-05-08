Cor Sport – Rebus El Azzouzi: un’altra rincorsa

El Azzouzi ha concluso in anticipo la sua avventura all' Auxerre per cominciare il percorso di recupero in vista della stagione prossima. Il centrocampista marocchino ha giocato solamente una decina di volte con un solo gol a referto.

I risultati sono stati al di sotto delle aspettative, una gran colpa, tuttavia, va data agli infortuni che fin dall'inizio hanno condizionato l'esperienza di El Azzouzi. Adesso sotto osservazione ci sarà il suo ginocchio destro. Il Bologna ha un'opzione per il prolungamento del contratto del marocchino, in scadenza nel 2027, ma prima servirà capire le condizioni fisiche del suo arto che da tempo fornisce problemi. Il Bologna crede nelle sue qualità, il grande dubbio è la tenuta fisica.