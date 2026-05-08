Cor Bo – Dal Napoli al Napoli: per il Bologna si è ribaltato il mondo

All'andata Bologna-Napoli fu il trionfo dei rossoblù e del loro allenatore Vincenzo Italiano: 2-0 firmato Dallinga-Lucumi che sembravano proiettare i rossoblù verso un'altra grande stagione. In quella partita debuttava anche il diciottenne Massimo Pessina in porta. Erano i giorni in cui si poteva ipotizzare un Bologna con chance di scudetto. Tuttavia, dopo il turno successivo a Udine, è calato il buio: complice una serie di errori e di infortuni il Bologna si è arrotolato su sé stesso, perdendo terreno in campionato con una media punti passata da 1,9 punti a partita a 1,16 nei 24 turni successivi. Lunedì Italiano ritrova i campani senza grandi ambizioni di classifica e con tanti dubbi sul proprio futuro in rossoblù. Al Maradona i punti peseranno più per il Napoli che per il Bologna, tuttavia, ai rossoblù servirà una risposta alle recenti prestazioni opache.