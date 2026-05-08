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Cor Bo – Dal Napoli al Napoli: per il Bologna si è ribaltato il mondo

Cor Bo – Dal Napoli al Napoli: per il Bologna si è ribaltato il mondo - immagine 1
All'andata il miglior momento dei rossoblù, ora la crisi. Questa l'analisi del Corriere di Bologna
Redazione TuttoBolognaWeb

Sembra passata una vita dalla partita di andata contro il Napoli, invece no.

All'andata Bologna-Napoli fu il trionfo dei rossoblù e del loro allenatore Vincenzo Italiano: 2-0 firmato Dallinga-Lucumi che sembravano proiettare i rossoblù verso un'altra grande stagione. In quella partita debuttava anche il diciottenne Massimo Pessina in porta. Erano i giorni in cui si poteva ipotizzare un Bologna con chance di scudetto. Tuttavia, dopo il turno successivo a Udine, è calato il buio: complice una serie di errori e di infortuni il Bologna si è arrotolato su sé stesso, perdendo terreno in campionato con una media punti passata da 1,9 punti a partita a 1,16 nei 24 turni successivi. Lunedì Italiano ritrova i campani senza grandi ambizioni di classifica e con tanti dubbi sul proprio futuro in rossoblù. Al Maradona i punti peseranno più per il Napoli che per il Bologna, tuttavia, ai rossoblù servirà una risposta alle recenti prestazioni opache.

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