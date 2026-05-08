Carlino – Italiano aspetta il Bologna: l’incontro si fa attendere

Il clima tra Italiano e la dirigenza è disteso, proprio per questo nell'agenda di Casteldebole l'incontro dovrebbe tenersi questa settimana. Un anno fa il rinnovo di contratto arrivò grazie anche all'ausilio di garanzie tecniche e un riconoscimento economico.

Un anno dopo Italiano è un allenatore che andrà in scadenza di contratto nel giugno 2027 e di cui il futuro è ancora in bilico. Prima di dare la sua parola il tecnico rossoblù vorrà capire quale sarà la politica sul mercato e quali saranno le effettive ambizioni del Bologna. Inoltre, Italiano vorrebbe anche maggiore tutela: gli obiettivi dei rossoblù dovranno essere chiari fin da subito. In ogni caso potrebbe esserci un valzer delle panchine e nessun posto sembrerebbe garantito, tuttavia la priorità di Italiano sarebbe quella di restare a Bologna, il discorso è legato ad una questione di ambizioni.