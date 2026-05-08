Cor Sport – Italiano chiede garanzie: servono i sostituti di Lucumi e Freuler

Il Corriere dello Sport Stadio tratta oggi ancora il capitolo della permanenza di Vincenzo Italiano a Bologna . Il tecnico chiede garanzie sulla rosa che sarà, soprattutto sulle sostituzioni di Remo Freuler e Jhon Lucumi .

L'allenatore si aspetta che il club non cambi strategia: dal 2022 il percorso del Bologna è stato in crescita fino alla conquista della Champions League e della Coppa Italia: mercato modello Lucumi, scrive Stadio. Investire bene paga, sottolinea Claudio Beneforti, servono giocatori di prospettiva ma anche elementi pronti subito e affidabili, Italiano attende che il club persegua su questa strada. Il boom è stato nel 2023/2024, con investimenti per 45 milioni di euro, partendo da Beukema, passando per Calafiori, Ndoye, Fabbian, il prestito di Saelemaekers, mentre l'annata precedente arrivarono Lucumi e Ferguson: serve investire bene.