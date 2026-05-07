Qui Napoli – Beukema potrebbe essere ceduto dopo un solo anno

Infatti, l'obiettivo del Napoli per il mercato estivo sarebbe il centrale della Lazio Mario Gila, classe 2000 e reduce da una grande stagione con Maurizio Sarri, peraltro uno dei candidati in caso di partenza di Antonio Conte, e per fargli spazio i partenopei starebbero pensando alla cessione proprio di Beukema. Il centrale olandese avrebbe mercato in Premier e a fronte di una offerta convincente il Napoli lo lascerebbe partire per poi reinvestire l'incasso su Gila.