L'avventura di Sam Beukema al Napoli si sta per chiudere dopo un solo anno? Il difensore olandese, ceduto dal Bologna l'estate scorsa per 35 milioni di euro, potrebbe fare spazio a un nuovo innesto.
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Qui Napoli – Beukema potrebbe essere ceduto dopo un solo anno
Beukema dato in uscita da Gazzetta dello Sport: al Napoli piace Gila
Infatti, l'obiettivo del Napoli per il mercato estivo sarebbe il centrale della Lazio Mario Gila, classe 2000 e reduce da una grande stagione con Maurizio Sarri, peraltro uno dei candidati in caso di partenza di Antonio Conte, e per fargli spazio i partenopei starebbero pensando alla cessione proprio di Beukema. Il centrale olandese avrebbe mercato in Premier e a fronte di una offerta convincente il Napoli lo lascerebbe partire per poi reinvestire l'incasso su Gila.
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