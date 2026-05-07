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Qui Napoli – Beukema potrebbe essere ceduto dopo un solo anno

Qui Napoli – Beukema potrebbe essere ceduto dopo un solo anno - immagine 1
Beukema dato in uscita da Gazzetta dello Sport: al Napoli piace Gila
Redazione TuttoBolognaWeb

L'avventura di Sam Beukema al Napoli si sta per chiudere dopo un solo anno? Il difensore olandese, ceduto dal Bologna l'estate scorsa per 35 milioni di euro, potrebbe fare spazio a un nuovo innesto.

Infatti, l'obiettivo del Napoli per il mercato estivo sarebbe il centrale della Lazio Mario Gila, classe 2000 e reduce da una grande stagione con Maurizio Sarri, peraltro uno dei candidati in caso di partenza di Antonio Conte, e per fargli spazio i partenopei starebbero pensando alla cessione proprio di Beukema. Il centrale olandese avrebbe mercato in Premier e a fronte di una offerta convincente il Napoli lo lascerebbe partire per poi reinvestire l'incasso su Gila.

 

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