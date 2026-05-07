Il figlio di Saputo convocato in nazionale

Momento d’oro per Jesse Saputo: proiettato con la Primavera del Bologna alla conquista dello storico traguardo dei playoff in campionato, il centrocampista ha ricevuto anche la convocazione con la Nazionale Under 20 del Canada, che sarà impegnata nel mese di giugno nel prestigioso torneo internazionale “Maurice Revello”, che si disputa a Tolone, in Francia, dal 1967. Il Canada affronterà nel proprio girone eliminatorio Costa d’Avorio, Giappone, Portogallo e Venezuela. Jesse Saputo ha giocato in stagione le ultime due partite da titolare, compresa quella vittoriosa a Milano contro l'Inter, mentre nell'Under 18 ha raggiunto i 2 gol in 20 partite e nell'Under 17 ha messo a referto 6 gol in 23 partite.