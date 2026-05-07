Il Bologna e Vincenzo Italiano continueranno assieme oppure no? C'è chi dice di sì, c'è chi dice ni e c'è chi dice no. L'allenatore rossoblù, che ha contratto fino al 2027, potrebbe ancora rientrare nel valzer di panchine tra Napoli e Milan.
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Mercato – Il valzer delle panchine riguarda ancora Italiano?
L'indiscrezione di Tmw sul futuro di Vincenzo Italiano
Lo sostiene Marco Conterio, l'esperto di mercato di Tmw, che conferma il nome di Italiano come primo della lista in caso di partenza di Antonio Conte a Napoli, mentre a seguire ci sarebbe Maurizio Sarri per quello che rappresenterebbe un clamoroso ritorno. E occhio al Milan, dove Italiano 'resta il nome più facile' in caso di separazione da Max Allegri. Una prima svolta si avrà a fine giugno quando la Figc eleggerà il nuovo presidente e a ruota quello che sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale.
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