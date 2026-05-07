Mercato – Il valzer delle panchine riguarda ancora Italiano?

Il Bologna e Vincenzo Italiano continueranno assieme oppure no? C'è chi dice di sì, c'è chi dice ni e c'è chi dice no. L'allenatore rossoblù, che ha contratto fino al 2027, potrebbe ancora rientrare nel valzer di panchine tra Napoli e Milan .

Lo sostiene Marco Conterio, l'esperto di mercato di Tmw, che conferma il nome di Italiano come primo della lista in caso di partenza di Antonio Conte a Napoli, mentre a seguire ci sarebbe Maurizio Sarri per quello che rappresenterebbe un clamoroso ritorno. E occhio al Milan, dove Italiano 'resta il nome più facile' in caso di separazione da Max Allegri. Una prima svolta si avrà a fine giugno quando la Figc eleggerà il nuovo presidente e a ruota quello che sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale.