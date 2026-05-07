Sartori vuole rimanere a Bologna: è già al lavoro sul mercato

Giovanni Sartori e il Bologna : avanti con convinzione. Il direttore dell'area tecnica ha contratto fino al 2027 e intende proseguire in rossoblù e non sono alle viste possibili partenze in direzione Bergamo.

Nei giorni scorsi erano emersi rumors relativi alla volontà della coppia Percassi-Pagliuca di affidarsi nuovamente al cobra di Lodi in caso di partenza di D'Amico, che piace a Gasperini, ma al momento non trovano conferma tali indiscrezioni, né la possibile volontà di Sartori di rientrare in quel di Bergamo. Anzi, il direttore è già al lavoro sul mercato per migliorare questo Bologna e riportarlo in Europa il prima possibile, sempre con la necessità di creare un mix di gioventù ed esperienza. Certo, molto, quasi tutto, dipenderà dal budget a disposizione, ma il cobra sta già cercando i profili adatti per il nuovo corso rossoblù. Di sicuro, qualche cessione sarà obbligata, come Jhon Lucumi in scadenza 2027 o Giovanni Fabbian per il riscatto della Fiorentina, mentre pedine utili ad arricchire gli incassi dovrebbero essere Thijs Dallinga e Benja Dominguez, senza dimenticare Emil Holm che difficilmente rientrerà a Bologna dopo la fredda separazione a gennaio. Già queste cinque cessioni potrebbero garantire circa 50 milioni di euro con cui avere margine di manovra. Il Bologna, dunque, si affida ancora alle magie di Sartori.