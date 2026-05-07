Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Bologna – Playoff Under: la 16 avanza, missione impossibile per la 15

news

Bologna – Playoff Under: la 16 avanza, missione impossibile per la 15

Bologna – Playoff Under: la 16 avanza, missione impossibile per la 15 - immagine 1
I risultati delle Under rossoblù ai playoff
Redazione TuttoBolognaWeb

Giornata in chiaro scuro quella di ieri per le formazioni Under che stanno prendendo parte ai playoff.

L’Under 16 allenata da Giovanni Ceccarelli supera gli Ottavi di finale e vola ai Quarti continuando il sogno Scudetto. Contro il Genoa la gara di ritorno termina senza reti, ma in virtù del 2-0 dell’andata è il Bologna a sorridere al termine di una partita molto equilibrata. Nel prossimo turno i rossoblù affronteranno l’Inter. Esce sconfitta invece l’Under 15 di Fabio Zaza nella gara di andata degli Ottavi di finale. Il Parma vince 3-0 e domenica nella gara di ritorno servirà una grande prova da parte dei rossoblù.

Leggi anche
Vietata la trasferta a Napoli: “Alto rischio per la sicurezza”
Qui Casteldebole – Si ferma Vitik: il motivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA