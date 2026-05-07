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Qui Casteldebole – Si ferma Vitik: il motivo

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Gli aggiornamenti da Casteldebole
Redazione TuttoBolognaWeb

Altro stop a Casteldebole a quattro giorni da Napoli-Bologna. Si è fermato Martin Vitik per una distorsione alla caviglia che sarà rivalutata nei prossimi giorni. Ancora out anche Cambiaghi e Casale. Di seguito il comunicato del Bologna:

Continua a Casteldebole la preparazione dei rossoblù alla partita di Napoli. Oggi la squadra ha svolto esercitazioni di possesso palla e partitella a tema. Non si è allenato Martin Vitik a causa di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra; terapie per Nicolò Casale e Nicolò Cambiaghi.

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