Carlino – Il Bologna va alla ricerca del gol perduto, l’attacco va rinforzato

Tornando alla questione allenatore, da qui in avanti ogni giorno potrebbe essere buono per il famoso colloquio tra Italiano e la dirigenza. Tuttavia, i gol sono una componente fondamentale: qualche rete in più avrebbe aiutato i rossoblù sui tre fronti. In campionato, con 42 reti segnate in 35 partite il Bologna è decisamente indietro per produzione offensiva. L'anno scorso i gol furono 53. Basti ricordare che Castro nel 2026 ha segnato gol importanti in Europa League, ma il suo ultimo sigillo in campionato risale al 15 febbraio, mentre Dallinga è a secco dal 15 marzo. Proprio l'olandese ieri è tornato in gruppo dopo aver smaltito la tendinite. Considerato che per mezzo anno alla voce centravanti c'era anche Ciro Immobile, la produzione è da ritenersi molto scarsa. Sono numeri che testimoniano che al nuovo Bologna servirà un vero bomber d'area.