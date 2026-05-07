Cor Sport – De Silvestri: “Qui felice, devo tutto a Mihajlovic”

"Questa è la mia sesta stagione qui, è la squadra in cui ho militato di più, mi sono sentito a casa fin da subito, mi piace vivere la città in ogni suo angolo. Il nome sindaco? Me lo hanno dato in spogliatoio per questo. Perché mi piace vivere appieno il posto in cui sto. Facevo sci di fondo, faceva piacere a mio padre anche se preferivo giocare a calcio. Il mio primo maestro fu Delio Rossi alla Lazio. Anche se il migliore è stato Sinisa Mihajlovic, devo tutto a lui, mi volle anche alla Sampdoria e al Torino. Se ora sono qui è grazie a lui. Con l'arrivo di Thiago Motta smisi di giocare, mi chiesi dunque cosa sarebbe stato meglio. Scelsi di restare a giocarmi le mie chance e feci benissimo. Mi sono goduto le stagioni più belle della mia carriera. Anche accettare l'esclusione dalla lista Champions non è stato facile ma ai giovani insegno sempre questo: il club e il gruppo vengono prima di te."