Carlino – Nel mirino di Sartori c’è Peer Koopmeiners dell’AZ Alkmaar. Per l’attacco..

Freuler non offre garanzie per il rinnovo e allora il Bologna si guarda attorno per non rimanere all'ultimo secondo con il cerino in mano. Nelle ultime ore dall'Olanda arriva la notizia di nuovi contatti tra i rossoblù e l'Az Alkmaar. Dopo aver già acquistato Beukema e Karlsson dagli olandesi, pare che i rossoblù abbiano messo gli occhi su un altro giocatore del club tanto caro al Direttore Sportivo rossoblù Giovanni Sartori: nel mirino del cobra ci sarebbe infatti Peer Koopmeiners, fratello di Teun, oggi in forza alla Juventus. L'olandese è un mediano/mezzala di piede destro che in stagione ha già totalizzato 4 gol e 3 assist, la sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni