Il Bologna ha messo gli occhi sul centravanti scozzese Kieron Bowie, attualmente in forza all'Hellas Verona. La punta sarebbe uno degli indiziati principali per sostituire Thijs Dallinga, ormai sempre più fuori dai piani dei rossoblù. L'olandese potrebbe avere un minutaggio importante a Napoli, consapevole, tuttavia, che sarebbero i suoi ultimi minuti in rossoblù.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Gazzetta – Il Bologna cerca gol: Bowie l’ultima idea
mercato
Gazzetta – Il Bologna cerca gol: Bowie l’ultima idea
Il Bologna ha messo gli occhi su Bowie del Verona, questo il commento di Gazzetta
Oltre a Bowie c'è una lista di nomi per i papabili sostituti di Dallinga, tra questi ci sono i nomi di Lorenzo Lucca e Carlos Espì. Tuttavia, il nome dello scozzese continua a prendere credito. Inoltre, proprio Bowie si fece conoscere dal Bologna nel migliore dei modi: segnando al Dall'Ara. Lo scozzese, però, ha dichiarato di star bene a Verona, ma il mercato a volte può essere anche contraddittorio. A fare da tramite per i rossoblù c'è anche Lewis Ferguson che ha già conosciuto l'attaccante in Nazionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA