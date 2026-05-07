Gazzetta – Il Bologna cerca gol: Bowie l’ultima idea

Il Bologna ha messo gli occhi sul centravanti scozzese Kieron Bowie , attualmente in forza all' Hellas Verona. La punta sarebbe uno degli indiziati principali per sostituire Thijs Dallinga , ormai sempre più fuori dai piani dei rossoblù. L'olandese potrebbe avere un minutaggio importante a Napoli, consapevole, tuttavia, che sarebbero i suoi ultimi minuti in rossoblù.

Oltre a Bowie c'è una lista di nomi per i papabili sostituti di Dallinga, tra questi ci sono i nomi di Lorenzo Lucca e Carlos Espì. Tuttavia, il nome dello scozzese continua a prendere credito. Inoltre, proprio Bowie si fece conoscere dal Bologna nel migliore dei modi: segnando al Dall'Ara. Lo scozzese, però, ha dichiarato di star bene a Verona, ma il mercato a volte può essere anche contraddittorio. A fare da tramite per i rossoblù c'è anche Lewis Ferguson che ha già conosciuto l'attaccante in Nazionale.