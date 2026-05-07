Cor Sport – Italiano in sospeso: summit rinviato. Ecco il motivo

Emerge qualche dubbio in più sul Corriere dello Sport Stadio sulla permanenza di Vincenzo Italiano al Bologna. Il summit con la società sarebbe stato rinviato a dopo il match con il Napoli fissato per lunedì. "Italiano in sospeso" scrive Stadio, società e tecnico prendono tempo: ci sono nuovi dubbi. La linea dettata da Saputo e Fenucci è chiara: un nuovo Bologna di qualità con i giovani, mentre il tecnico chiede una rosa super competitiva per tornare in Europa. Per Claudio Beneforti, infatti, ci sarà almeno un big da sacrificare vista la contrazione dei ricavi dopo l'uscita dall'Europa