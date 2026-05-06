Bologna, continua la caccia all’ottavo posto, ma attenzione a Sassuolo e Udinese

La stagione del Bologna non è ancora finita. Tuttavia, se non si inverte presto il trend negativo potrebbe terminare nel peggiore dei modi. In questo momento i rossoblù si trovano al nono posto in classifica a -2 dalla Lazio e a -6 dall'Atalanta. Per terminare al meglio questa stagione i rossoblù dovranno per lo meno provare a raggiungere le posizioni più alte, il tempo rimasto è poco, ma i tifosi non vogliono avere rimorsi: concludere al meglio questa stagione sarebbe vorrebbe dire ritrovare un punto di partenza su cui mettere le basi per l'anno prossimo.