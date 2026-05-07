Con il rientro di Lukasz Skorupski si riapre la corsa per il posto da titolare. Per tornare a difendere i pali del Bologna il portiere polacco dovrà prima battere la concorrenza di Federico Ravaglia e Massimo Pessina, quest'ultimo esordì proprio contro il Napoli dopo che il polacco si infortunò.
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Cor Sport – Ora diventa a tre la lotta tra i pali
Con il rientro di Skorupski Italiano avrà 3 portieri per un solo posto, questa l'analisi del Corriere dello Sport
Ravaglia, inoltre è più di un semplice secondo: i due infortuni muscolari di Skorupski gli hanno concesso molto spazio, riuscendo a superare il compagno per minuti giocati. Tuttavia, il numero uno del Bologna spinge per tornare subito fra i pali: l'aver saltato sfide importanti e la mancata qualificazione della sua Polonia ai mondiali gli ha messo la voglia di tornare tra i pali. Dopo questi ultimi impegni ci sarà da definire il futuro dei tre portieri rossoblù, ma ora c'è da pensare a terminare il campionato nel migliore dei modi, il resto si vedrà poi.
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