Cor Sport – Ora diventa a tre la lotta tra i pali

Ravaglia, inoltre è più di un semplice secondo: i due infortuni muscolari di Skorupski gli hanno concesso molto spazio, riuscendo a superare il compagno per minuti giocati. Tuttavia, il numero uno del Bologna spinge per tornare subito fra i pali: l'aver saltato sfide importanti e la mancata qualificazione della sua Polonia ai mondiali gli ha messo la voglia di tornare tra i pali. Dopo questi ultimi impegni ci sarà da definire il futuro dei tre portieri rossoblù, ma ora c'è da pensare a terminare il campionato nel migliore dei modi, il resto si vedrà poi.