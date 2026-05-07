Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale

tuttobolognaweb news Cor Bo – Skorupski torna per rilanciarsi e in attacco riecco Dallinga

news

Cor Bo – Skorupski torna per rilanciarsi e in attacco riecco Dallinga

Cor Bo – Skorupski torna per rilanciarsi e in attacco riecco Dallinga - immagine 1
Col rientro di Skorupski e Dallinga, Italiano ritrova alternative. Il commento del Corriere di Bologna
Redazione TuttoBolognaWeb

Il Bologna riparte da tre recuperi. Skorupski, Joao Mario Dallinga sono tornati ad allenarsi in gruppo. L'infermeria si inizia a svuotare, gli indisponibili, in questo momento, rimangono solo Cambiaghi Casale. 

Si attende, in particolare, la decisione sulla porta rossoblù. La scelta di Pessina contro il Cagliari suggerisce un declassamento di Ravaglia. Tuttavia, ora è tornato Skorupski che scalpita per una maglia da titolare. E' importante anche il ritorno di Dallinga che offre un'alternativa a Castro, evitando di adattare Odgaard come prima punta.

Leggi anche
Carlino – Nel mirino di Sartori c’è Peer Koopmeiners dell’AZ Alkmaar
Cor Sport – Ora diventa a tre la lotta tra i pali

© RIPRODUZIONE RISERVATA