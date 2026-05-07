Il Bologna riparte da tre recuperi. Skorupski, Joao Mario e Dallinga sono tornati ad allenarsi in gruppo. L'infermeria si inizia a svuotare, gli indisponibili, in questo momento, rimangono solo Cambiaghi e Casale.
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Cor Bo – Skorupski torna per rilanciarsi e in attacco riecco Dallinga
Col rientro di Skorupski e Dallinga, Italiano ritrova alternative. Il commento del Corriere di Bologna
Si attende, in particolare, la decisione sulla porta rossoblù. La scelta di Pessina contro il Cagliari suggerisce un declassamento di Ravaglia. Tuttavia, ora è tornato Skorupski che scalpita per una maglia da titolare. E' importante anche il ritorno di Dallinga che offre un'alternativa a Castro, evitando di adattare Odgaard come prima punta.
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