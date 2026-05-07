Cor Bo – Skorupski torna per rilanciarsi e in attacco riecco Dallinga

Col rientro di Skorupski e Dallinga, Italiano ritrova alternative. Il commento del Corriere di Bologna

Il Bologna riparte da tre recuperi. Skorupski, Joao Mario e Dallinga sono tornati ad allenarsi in gruppo. L'infermeria si inizia a svuotare, gli indisponibili, in questo momento, rimangono solo Cambiaghi e Casale.