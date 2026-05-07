Vietata la trasferta a Napoli: “Alto rischio per la sicurezza”

Il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, su richiesta della Questura, ha deciso di vietare la trasferta a Napoli per tutti i tifosi del Bologna residenti non solo in città ma in tutta la regione. Di fatto, solo i residenti fuori dall'Emilia Romagna potranno seguire la partita al Maradona. Per seguire il Bologna in trasferta, dunque, resta solo la partita con l'Atalanta alla giornata 37 prima del gran finale al Dall'Ara contro l'Inter. Di seguito il comunicato del Bologna: La SSC Napoli comunica, in relazione a #NapoliBFC della 36° giornata in programma lunedì alle 20:45 allo stadio Maradona, che apre oggi alle 15 la vendita dei biglietti del Settore Ospiti Superiore al prezzo di 35€. Attenzione: la vendita è riservata ai residenti fuori dalla regione Emilia Romagna, e c’è obbligo di fidelity card.